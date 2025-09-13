快訊

世芯 二檔有潛利

經濟日報／ 記者周克威整理

世芯- KY（3661）宣布與光程研創（Artilux）策略合作，共同開發超低功耗光子互連平台，搶占AI伺服器基礎架構創新商機，將為世芯-KY的COT合作模式增加更多供應商，增加營運動能。

世芯-KY有超過60項FinFET專案和18個CoWoS案子，平均每年20~30個設計案，其中最重要專案是為北美CSP開發的N3 AI加速器，預計於明年上半年量產，有望成為未來幾年的主要營收來源，市場預估今年每股純益（EPS）70.4元，且隨AI運算需求持續，北美雲端服務器供應商CSP業者積極建置自研晶片趨勢未變，將帶動明年營收大幅成長。

權證券商建議，看好世芯- KY後市表現的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期四個月以上的商品介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

