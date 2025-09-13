快訊

一周熱門零股／0050交易量達1,100萬股

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、聯準會降息預期升高等多空因素包圍中，行情持續創高，但也因指數走高，零股投資人逢高買盤縮手，整體交投略為降溫，元大台灣50（0050）仍是交投重心。

市場專家指出，美國8月CPI年增率2.9%、核心CPI年增率3.1%，整體而言8月CPI數據符合預期，未改變對聯準會降息期待，也連帶左右台股零股投資人抄底意願。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強依序為，元大台灣50、鴻海、台積電、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大高股息、富邦台50、台達電、光寶科、華邦電，十檔標的交易量從1,100萬至312萬股，較上周降溫。

法人表示，未來一周將迎來超級央行周，其中美國8月非農就業報告凸顯就業市場疲軟，聯準會9月降息1碼機率大增，鑒於市場在非農就業報告公布後，擔憂經濟或就業成長不確定性較多，例如消費疲軟，根據目前FedWatch工具顯示，投資人認為今年底前可能降息3碼，聯準會接下來利率政策，將是台股零股市場未來多空焦點。

