興櫃一周回顧／雷虎生大漲61% 居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生（6493）奪下，周漲幅超過六成。

本周漲逾一成有44檔，其中前十強落在29.7%至61.9%間，以產業分布觀察，科技股重返資金懷抱，共占七檔，其餘三檔為生技醫療股。

本周漲幅最強是雷虎生，大漲61.9%，近期股價波動相當劇烈，8月29日、9月1日兩個交易日都觸及暫停交易標準。

周漲幅第二至十名為LCD材料光學膜達輝光電57.1%、電動車相關榮炭50.4%、中西藥製造商得生製藥46.4%、印刷電路板聯致45.02%、半導體測試零組件商勵威38.5%、IC設計擷發科34.3%、新藥漢達34.07%、半導體材料股山太士30.1%、抗光投影幕及激光電視顯示屏材料股和詮29.7%。

