快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

日月光子公司矽品再徵5,000人

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

半導體產業持續發燒，日月光投控（3711）旗下矽品，積極在中彰雲地區擴廠，其中虎尾科技園區新廠及中科后里園區第一期新廠，近期陸續投產，后里第二期新廠亦訂明年第4季試產，矽品宣布，預計再招募至少5,000名新血。

矽品位於台中潭子產業園區的潭科廠，今年邀請到主要客戶輝達執行長黃仁勳參與啟用揭牌儀式。矽品當時表示，積極佈局建廠強化產能。

除了潭科廠啟用外，彰化二林持續擴建新廠，雲林虎尾新廠今年裝機投產，雲林斗六廠與中科后里廠也加速推動中，未來中台灣將成為先進封裝重要的生產基地。

另外，矽品推動環保永續表現亮眼，今年「第五屆TSAA台灣永續行動獎」，榮獲工業/創新基礎建設-金獎；並獲得環境部「第七屆國家企業環保獎」製造組-銅級獎，在智慧製造與環保創新領域引領永續新標竿。

延伸閱讀

中租控股首度舉辦創新論壇 宣示中租轉型為科技驅動型企業

北市抽驗蔬果殘留農藥16件不符規定 黃仁勳吃過的餐廳也上榜

周刊爆黃仁勳快閃來台為川普傳話 台積電回應：是應邀演講

黃仁勳為何急於短時間發展AI和機器人？真革命還是另一場泡沫

相關新聞

漢測2025年全年獲利將創高 下周三登錄興櫃

晶圓測試供應商漢民測試系統（7856）預計9月17日登錄興櫃，參考價格 100 元，展望後市，總經理王子建表示，隨著客戶...

一周熱門零股／0050交易量達1,100萬股

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、聯準會降息預期升高等多空因素包圍中，行情持續創高，但也因指數走高，零股投資人逢高買...

興櫃一周回顧／雷虎生大漲61% 居冠

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生...

台鎔攻綠能 取得新進展

台鎔科技（6947）在綠能布局取得新進展，旗下百分之百持股子公司翰陽綠能，已於9月初取得使用執照，預計年底前正式商轉。

臻鼎高雄 AI 園區 邁大步

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）正在推進建立高雄AI園區，臻鼎總經理簡禎富表示，集團積極推動智慧製造與數位轉型，包含建立...

光寶8月獲利年增逾56%

電源大廠光寶（2301）昨（12）日公布今年8月自結稅後純益17.29億元，年增56.9%，每股純益0.76元。8月獲利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。