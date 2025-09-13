日月光子公司矽品再徵5,000人

半導體產業持續發燒，日月光投控（3711）旗下矽品，積極在中彰雲地區擴廠，其中虎尾科技園區新廠及中科后里園區第一期新廠，近期陸續投產，后里第二期新廠亦訂明年第4季試產，矽品宣布，預計再招募至少5,000名新血。

矽品位於台中潭子產業園區的潭科廠，今年邀請到主要客戶輝達執行長黃仁勳參與啟用揭牌儀式。矽品當時表示，積極佈局建廠強化產能。

除了潭科廠啟用外，彰化二林持續擴建新廠，雲林虎尾新廠今年裝機投產，雲林斗六廠與中科后里廠也加速推動中，未來中台灣將成為先進封裝重要的生產基地。

另外，矽品推動環保永續表現亮眼，今年「第五屆TSAA台灣永續行動獎」，榮獲工業/創新基礎建設-金獎；並獲得環境部「第七屆國家企業環保獎」製造組-銅級獎，在智慧製造與環保創新領域引領永續新標竿。