富強鑫積極參展 拚接單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）將於9月中旬參加「2025越南國際塑橡膠工業展」，以及10月初的「德國杜塞道夫2025國際塑橡膠展」，有望進一步推進接單能見度。

富強鑫表示，該公司近期赴台北國際模具暨智慧成型設備展，在展期中，主力產品包括FB-C系列混色夾層射出機、全電機及大型多色機等多款機種，以及iMF 4.0智慧製造系統等服務，累計意向成交金額突破1億元；同時，展會現場也成交近2,000片碳塑膠棧板，挹注營收動能。

截至目前為止，富強鑫在手訂單涵蓋汽配業、AI伺服器、ICT 半導體、運動產業等，推升訂單能見度已延續至2026年第3季。

富強鑫將進一步參加9月中旬登場的「2025越南國際塑橡膠工業展」，以及10月初的「德國杜塞道夫K2025國際塑橡膠展」，展出智慧製造及低碳成型技術的最新成果，為中長期營收與獲利奠定成長基礎。

根據國際市場調查機構Fortune Business Insights的報告指出，2025年全球智慧製造市場規模估計為3,943.5億美元，以年複合成長率14.2%，至2032年將成長逾9,989.9億美元，推動市場成長主要動能涵蓋人工智慧、雲端運算、大數據分析等新興領域。

