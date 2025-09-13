快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

皇翔處分台積持股410張

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

皇翔（2545）昨（12）日公告，自7月21日至9月12日，處分台積電股票共410張，每股平均價格1,248元，交易總金額5.11億元，處分利益7,240.5萬元，處分目的為提高本公司之資金運用效益。

法人估，若以皇翔股本37.97億元計算，此次業外收益逾7240.5萬元，約可貢獻EPS 0.19元。

皇翔近年看好AI科技帶動相關需求，大力買進台積電、廣達等股票，今年4月才公告，在2024年12月13日至今年4月14日買進台積電，共299張股票，交易總金額約3.11億元，每股平均價格1,042.91元，持股比例0.001%。

值得一提的是，今年4月遇上美國總統川普宣布關稅政策，造成台股大跌，當時皇翔帳面潛在虧損達逾5,000萬元，皇翔先前指出，後續買進是為了攤平台積電成本，只是沒想到會遇到川普關稅政策造成全球性股災，未來還是會適時逢低買進台積電股票。

延伸閱讀

不甩川普施壓！印度增購俄油排全球第2 進口量僅次中國大陸

影／現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機「要求暫停投資」

疑對中方立場軟化 川普撤回鷹派商務部助理部長提名

300遭拘韓籍工返國 韓曝川普建議「留下來訓練美勞工」

相關新聞

漢測2025年全年獲利將創高 下周三登錄興櫃

晶圓測試供應商漢民測試系統（7856）預計9月17日登錄興櫃，參考價格 100 元，展望後市，總經理王子建表示，隨著客戶...

一周熱門零股／0050交易量達1,100萬股

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、聯準會降息預期升高等多空因素包圍中，行情持續創高，但也因指數走高，零股投資人逢高買...

興櫃一周回顧／雷虎生大漲61% 居冠

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生...

台鎔攻綠能 取得新進展

台鎔科技（6947）在綠能布局取得新進展，旗下百分之百持股子公司翰陽綠能，已於9月初取得使用執照，預計年底前正式商轉。

臻鼎高雄 AI 園區 邁大步

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）正在推進建立高雄AI園區，臻鼎總經理簡禎富表示，集團積極推動智慧製造與數位轉型，包含建立...

光寶8月獲利年增逾56%

電源大廠光寶（2301）昨（12）日公布今年8月自結稅後純益17.29億元，年增56.9%，每股純益0.76元。8月獲利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。