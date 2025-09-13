溢泰新廠完工 2026年出貨
溢泰（7818）建構活性碳再生事業有最新進展，位於屏東的活性碳再生廠近日完工，將進一步完成環保驗證取得使用執照，並同步展開R類等相關執照與國際認證的申請程序，據悉目前已有多家半導體與電子廠商表達合作興趣，正在進行試樣與商務洽談，若順利通過驗證，明年第1季可望開始出貨。
該公司指出，在半導體或電子工業的液體處理流程中，活性碳是不可或缺的淨化材料，應用範圍涵蓋廢水處理、製程水再生、有機溶劑去除以及重金屬吸附等。傳統模式下，客戶使用過的活性碳多以廢棄處理，增加成本與環境負擔。
溢泰的「活性碳再生服務」採循環再利用模式，公司先提供活性碳，待客戶使用後回收，進行再生，最後回售或回購予客戶使用。此舉不僅有效提升材料利用率，亦能降低廢棄物產生，契合國際倡導的循環經濟趨勢。
溢泰位於屏東的再生廠採高規格製程設計，能符合電子廠嚴格的水處理標準，據悉目前已有多家半導體與電子廠商表達興趣，正在進行試樣與商務洽談。
