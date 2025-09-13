麗豐樂觀2025年下半年業績

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

麗豐-KY（4137）昨（12）日召開法說會，公司表示，9月至年底為傳統旺季，旗下主要產品線目前銷售表現良好，對下半年業績持樂觀態度，有望超越上半年表現。

麗豐-KY日前公布8月合併營收3.23億元，月增4%、年減2.08%，若以人民幣計算，8月營收為人民幣0.77億元，較上月營收成長1％、較去年同期成長5％，展現集團在市場挑戰下堅實的成長。累計前八月合併營收達新台幣23.83億元，較去年同期減少11％。

麗豐長期以來以「克麗緹娜」為主要品牌，目前銷售事業體主要分為美容連鎖加盟、電商及醫美診所三大部分，其中美容連鎖加盟營收占比約93%，仍為主要業績動能。目前公司共有4,309家連鎖店，以及五家直營店，終端活躍VIP會員約100萬人。

麗豐今年8月門市數減少90間，公司表示，門市數下降主要是因新加盟數減少及景氣因素，部分門市無法符合標準化要求；此外，今年門市減少的原因並非退加盟多，而是新加盟門市較少。未來將鼓勵現有美容師開店、積極招商與培訓，今年目標是維持門市數量不低於4,000家。

對中國大陸景氣萎縮的影響，麗豐指出，加盟事業在大陸為封閉系統，會員制模式讓客群因長期使用而認同品牌。雖然新會員數可能略減，但受景氣影響有限，不會出現大起大落。

麗豐目前營運策略以「傳統經營＋數位化經營」雙管齊下，提升成長動能。公司將透過提升服務品質與消費體驗，增加顧客單店消費量；同時結合線上渠道與AI功能，回傳門市數據以優化運作，進一步提升回購率。

大陸地區營收約占96%，但麗豐也將東南亞視為未來發展重點，在越南、印尼、馬來西亞均設有據點。公司表示，目前仍以大陸市場為主，待大陸市場體質調整完畢後，再加速布局東南亞。

展望2025年，麗豐持續鎖定高端客群，並積極吸引年輕世代消費者，將專業護膚與健康生活方式結合，進一步擴大市場版圖。

相關新聞

漢測2025年全年獲利將創高 下周三登錄興櫃

晶圓測試供應商漢民測試系統（7856）預計9月17日登錄興櫃，參考價格 100 元，展望後市，總經理王子建表示，隨著客戶...

一周熱門零股／0050交易量達1,100萬股

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、聯準會降息預期升高等多空因素包圍中，行情持續創高，但也因指數走高，零股投資人逢高買...

興櫃一周回顧／雷虎生大漲61% 居冠

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生...

台鎔攻綠能 取得新進展

台鎔科技（6947）在綠能布局取得新進展，旗下百分之百持股子公司翰陽綠能，已於9月初取得使用執照，預計年底前正式商轉。

臻鼎高雄 AI 園區 邁大步

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）正在推進建立高雄AI園區，臻鼎總經理簡禎富表示，集團積極推動智慧製造與數位轉型，包含建立...

光寶8月獲利年增逾56%

電源大廠光寶（2301）昨（12）日公布今年8月自結稅後純益17.29億元，年增56.9%，每股純益0.76元。8月獲利...

