中華電拓5G 專網應用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）以5G專網驅動AI工安，引領石化轉型升級，今年第2季5G專用貢獻營收年增150%，更以AI應用搶進石化業，推動5G專網及AI解決方案落地。

近年中華電信積極導入5G專網應用，也推升相關營收快速成長，中華電信在第2季法說會中指出，企客新興業務中5G企業專網，年增150%，同時取得大型石化業者AI應用專案，提供影像辨識及AOI視覺檢測解決方案，並可擴大複製於其他化工產業。

中華電信昨（12）日於經濟部林園產業園區服務中心舉辦「石化業工安智慧轉型服務計畫補助案啟動暨期中記者會」，在經濟部產業發展署與資訊工業策進會（資策會）的支持下，正式啟動全台首例由國內廠商產製設備所組成的「5G專網」與「5G專網切片」混合組網應用。

高雄林園產業園區是台灣最重要的石化聚落，卻長期面臨高風險製程、廠區廣闊與管線複雜等工安問題。

此次驗證場域為聯成化學（林園廠），中華電信表示，藉由5G高頻寬、低延遲與高可靠通訊特性，導入國內廠商產製5G基站、核心網路與邊緣運算等設備，結合AI、邊緣運算與物聯網優勢，導入風險危害AI影像辨識、UWB人員定位、智慧化巡檢，協同子公司資拓宏宇打造專屬為石化廠區的「園區數位分身應用平台」，推動智慧工安升級，協助企業改善傳統人工監測的不足及全面擺脫紙本流程，提升廠區管理效率。

中華電信表示，未來將持續發揮5G與AI的核心關鍵技術，整合軟硬體服務能量，協助企業推動智慧工安、智慧製造與永續發展，強化產業韌性與數據決策能力。同時，將深化與政府及產業的合作，共同推動台灣產業邁向高值化、智慧化與安全永續的新篇章。

