加百裕8月每股虧0.07元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

加百裕（3323）昨（12）日公布8月自結稅後淨損698萬元，較去年同期稅後淨損2,317萬元，虧損縮小，每股淨損0.07元。加百裕同時公告，由系統電董事長李益仁擔任該公司副董事長。

加百裕8月營收5.31億元，月增23%、年增10.64%，寫下近20個月新高；不過，累計今年前八個月合併營收34.3億元，年減5.56%。公司指出，營收下滑主要受全球經濟不確定性影響，包括俄烏戰爭持續、通膨壓力、高利率環境以及終端市場需求低迷，導致客戶持續調整庫存，影響整體出貨動能。

各產品線表現，加百裕指出，筆電市場需求疲軟，加上客戶調整中國大陸供應鏈份額， 致筆電電池模組營收受到影響。網通產品電池模組，因舊機種需求不如預期，新機種量產時程延後，抑制出貨成長。電動工具機及園藝產品電池組則因烏俄戰爭持續，相關需求下修。電動輔助自行車也因客戶庫存消化速度緩慢，短期內仍影響業績表現。

不過，加百裕與系統電聯手搶攻備援電力（BBU）與無人機市場，並鎖定「在美製造」政策，結合系統電美國德州廠優勢，打造首例「BBU美國製造」，激勵該公司近期股價強勢表態。

