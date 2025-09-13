快訊

台鎔攻綠能 取得新進展

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

台鎔科技（6947）在綠能布局取得新進展，旗下百分之百持股子公司翰陽綠能，已於9月初取得使用執照，預計年底前正式商轉。

法人分析，此舉將能使台鎔同步發展「半導體廢棄物處理」與「城市垃圾能源化」兩大事業，有望進一步推升明年營運，營收可望翻倍增長。

台鎔指出，翰陽綠能自2020年與新竹縣政府簽訂BOO投資案後，已在試車階段協助處理超過5萬噸民生垃圾，不僅有效改善縣內垃圾堆置問題，也透過併聯台電穩定輸出電能。

台鎔進一步表示，翰陽綠能目前雖已有認列售電收入，但預計年底正式取得再生能源登記證後，將能適用再生能源躉售電價，屆時售電單價將大幅提升，為營運挹注強勁新動能。此項投資案的成功，將為公司開創城市垃圾能源化的新事業，並完成其在廢棄物處理領域的布局。

台鎔說明，公司是台灣少數同時擁有焚化與物理處理技術的廢棄物處理業者，尤其在半導體產業廢棄物處理市場中更是位居領先地位。目前每月許可量可達焚化處理3,848噸與物理處理2,880噸，能確保高效率處理能力，滿足半導體產業持續增長需求。

台鎔指出，隨著AI晶片與先進製程快速發展，新材料的導入與製程廢液種類複雜度同步增加，使得高難度有害廢棄物的處理需求更顯迫切。公司憑藉長年服務國際大廠實績，搭配嚴謹的汙染防制系統與超過300天的年均運轉天數，遠高於同業平均，已建立市場優勢。

台鎔表示，隨著台灣焚化爐陸續老化、再生能源需求持續增加，以及半導體產業帶來的有害廢棄物處理挑戰，公司將持續深化廢棄物全領域處理能力，並推動綠能再生，為產業與社會創造環境與經濟雙贏價值。

