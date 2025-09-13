快訊

Fed篤定降息…那指締新高 史指創8月來最佳單周表現

北市公館圓環昨晚11時35分封閉走進歷史 工程車進入填平地下道

周末酷熱午後雨 吳德榮：下周三2地明顯降雨 這天有熱帶擾動向台逼近

光寶8月獲利年增逾56%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
光寶科技董事長宋明峰。聯合報系資料照
光寶科技董事長宋明峰。聯合報系資料照

電源大廠光寶（2301）昨（12）日公布今年8月自結稅後純益17.29億元，年增56.9%，每股純益0.76元。8月獲利已占上季獲利近55%。

光寶近日獲法人買盤力挺，股價爆量走揚，昨天盤中一度站上173元新高，終場收163元，下滑2.5元，三大法人同步賣超。光寶8月合併營收156億元，月增13%、年增30%，為近三年單月最佳；累計今年前八月合併營收1,063億元，年增22%。

法人表示，光寶8月營收在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統等成長帶動下，月增13%、年增30%。法人表示，由於與AI相關營收占比持續提高，光寶科下半年營運將優於上半年。

法人預估，光寶科今年全年與AI相關營收包括電源供應器（PSU）、電池備援模組（BBU）等，將朝20%占比邁進，明年可望超過25%，展望第3季，三大部門營運皆季增、年增。其中，雲端部門仍為主要成長動能，光電部門和資訊及消費電子部門則溫和成長。綜觀今年在雲端及物聯網部門中，AI伺服器相關產品需求強勁，成長動能最顯著。

光寶總經理邱森彬日前透露，72kW Power Shelf、電源機櫃（Sidecar Power Rack）與水對氣（Liquid to Air）散熱系統已進入客戶驗證階段，將為下半年出貨帶來助益。

此外，高規格AI電能管理系統出貨持續成長、光電產品需求因新能源與工控市場回溫而回升，伴隨遊戲機與低軌衛星電源強勁需求，也成為第3季重要成長推力。

此外，新產品如500kW Power Rack預計年底小規模量產，未來更規劃1MW Power Rack與HVDC 800V高壓直流電源技術，將大幅提升獲利貢獻。

延伸閱讀

全民權證／光寶科 二檔火熱

全民權證／台達電 挑價外15%

就市論勢／散熱、電源供應 前景看好

台亞搶攻輝達電力商機

相關新聞

漢測2025年全年獲利將創高 下周三登錄興櫃

晶圓測試供應商漢民測試系統（7856）預計9月17日登錄興櫃，參考價格 100 元，展望後市，總經理王子建表示，隨著客戶...

一周熱門零股／0050交易量達1,100萬股

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、聯準會降息預期升高等多空因素包圍中，行情持續創高，但也因指數走高，零股投資人逢高買...

興櫃一周回顧／雷虎生大漲61% 居冠

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生...

台鎔攻綠能 取得新進展

台鎔科技（6947）在綠能布局取得新進展，旗下百分之百持股子公司翰陽綠能，已於9月初取得使用執照，預計年底前正式商轉。

臻鼎高雄 AI 園區 邁大步

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）正在推進建立高雄AI園區，臻鼎總經理簡禎富表示，集團積極推動智慧製造與數位轉型，包含建立...

光寶8月獲利年增逾56%

電源大廠光寶（2301）昨（12）日公布今年8月自結稅後純益17.29億元，年增56.9%，每股純益0.76元。8月獲利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。