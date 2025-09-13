光寶8月獲利年增逾56%

電源大廠光寶（2301）昨（12）日公布今年8月自結稅後純益17.29億元，年增56.9%，每股純益0.76元。8月獲利已占上季獲利近55%。

光寶近日獲法人買盤力挺，股價爆量走揚，昨天盤中一度站上173元新高，終場收163元，下滑2.5元，三大法人同步賣超。光寶8月合併營收156億元，月增13%、年增30%，為近三年單月最佳；累計今年前八月合併營收1,063億元，年增22%。

法人表示，光寶8月營收在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統等成長帶動下，月增13%、年增30%。法人表示，由於與AI相關營收占比持續提高，光寶科下半年營運將優於上半年。

法人預估，光寶科今年全年與AI相關營收包括電源供應器（PSU）、電池備援模組（BBU）等，將朝20%占比邁進，明年可望超過25%，展望第3季，三大部門營運皆季增、年增。其中，雲端部門仍為主要成長動能，光電部門和資訊及消費電子部門則溫和成長。綜觀今年在雲端及物聯網部門中，AI伺服器相關產品需求強勁，成長動能最顯著。

光寶總經理邱森彬日前透露，72kW Power Shelf、電源機櫃（Sidecar Power Rack）與水對氣（Liquid to Air）散熱系統已進入客戶驗證階段，將為下半年出貨帶來助益。

此外，高規格AI電能管理系統出貨持續成長、光電產品需求因新能源與工控市場回溫而回升，伴隨遊戲機與低軌衛星電源強勁需求，也成為第3季重要成長推力。

此外，新產品如500kW Power Rack預計年底小規模量產，未來更規劃1MW Power Rack與HVDC 800V高壓直流電源技術，將大幅提升獲利貢獻。