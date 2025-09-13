臻鼎高雄 AI 園區 邁大步

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）正在推進建立高雄AI園區，臻鼎總經理簡禎富表示，集團積極推動智慧製造與數位轉型，包含建立高雄AI園區和全球布局的智慧工廠，確保整體製程穩健性、提升良率與生產彈性，建置高規格無塵室環境，提供穩定達到交期的先進產能。

簡禎富日前應邀在 SEMICON Taiwan 2025 「高科技智慧製造論壇」演講作上述表示，他指出，臻鼎科技集團長期深耕智能工廠，並推動智慧製造與數位轉型，AI賦能研發影像辨識、先進品質控制／先進設備控制／先進製程控制（AQC／AEC／APC）等技術，確保整體製程穩健性、提升良率與生產彈性，建置高規格無塵室環境，讓公司在配合客戶開發先進製程，具備獨到的競爭優勢。

他強調，臻鼎在高雄建立AI園區和全球布局的智慧工廠，以提供穩定達交的先進產能，憑藉這些前瞻投資與完整製程能力，臻鼎不僅滿足客戶的各種需求，也掌握PCB製程升級帶來的龐大商機，引領PCB產業與半導體產業合作，邁向更寬廣的成長空間。

簡禎富表示，伴隨著人工智慧物聯網（AIoT）、高速運算（HPC）、5G 通信、智慧汽車、智慧生醫和人形機器人等半導體創新應用，對於晶片封裝互連所需的高密度、高速傳輸和低延遲等需求，推動異質整合先進封裝技術發展，特別是IC載板朝向高層數、高密度、細間距、大尺寸設計的研發與突破。

PCB已從過去的訊號傳輸，演進為決定系統效能與可靠度的關鍵，必須對標半導體廠，推動智慧製造，提升微米級線路、微孔製程、銅厚與線寬均勻性控制和良率，以及靜電防護等，確保訊號完整性、平整度與可靠度等。