輝達「這一投」能率集團多頭炸裂！能率鎖漲停 這檔跟著飆

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
能率集團旗下轉投資的AI機器人公司Agility Robotics近日傳出重大捷報，成功獲得全球AI巨頭輝達（NVIDIA）的策略性注資。路透
能率集團旗下轉投資的AI機器人公司Agility Robotics近日傳出重大捷報，成功獲得全球AI巨頭輝達（NVIDIA）的策略性注資。路透

能率（8071）集團旗下轉投資的AI機器人公司Agility Robotics近日傳出重大捷報，成功獲得全球AI巨頭輝達（NVIDIA）的策略性注資，意味著能率與輝達成為盟友，將攜手開拓全球AI機器人市場。這項重磅合作不僅為能率集團的AI事業版圖注入強心針，也激勵旗下相關個股股價紛紛走揚，成為今日盤面最吸睛的集團題材。

受此利多消息激勵，能率集團個股股價表現強勁。能率早盤直接跳空漲停、以43.5元開出，盤中雖短暫開漲，但追價買盤踴躍，隨即再度鎖住漲停，並有超過1.1萬張買單排隊。同時，集團旗下的IKKA-KY和能率網通也雙雙放量觸及漲停，而佳能（2374）股價也大漲逾半根漲停，持續向百元俱樂部叩關。

Agility Robotics成立於2015年，總部位於美國奧勒岡州，專注於雙足機器人開發，旗下產品線包括Cassie 與Digit。其客戶涵蓋亞馬遜與物流大廠GXO。Agility的產品路線與輝達執行長黃仁勳提出的AI人形機器人願景高度契合，可能為輝達選擇注資的關鍵因素。儘管此次投資細節未公開，市場推估輝達注資金額約在2,000萬至3,000萬美元之間。

能率集團今年已投入約1,000萬美元投資Agility，並由旗下佳能爭取合作開發視覺模組，搶攻人形機器人一台需八顆鏡頭的龐大商機。佳能預估，機器人與無人機營收比重將於2026年提升至10%，並在2027年進一步達到20%。此外，能率也投資Mantis Robotics，切入機器人手臂代工，持續擴大集團在機器人領域的布局。

Agility Robotics創辦人預計於24日訪台，首站參訪對象正是佳能，外界預期屆時將揭露更多合作新進展。市場普遍解讀，能率集團藉由此次與輝達的策略結盟，不僅大幅提升國際能見度，更有望帶動台灣相關供應鏈在AI機器人產業鏈中的深度布局。

