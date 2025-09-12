快訊

Lulu嫁偶像！陳漢典宣布結婚 14年前「康熙互動」被讚命中註定

台灣寶可夢中心開賣10款新品！萬聖節皮卡丘登場 鐵粉驚訝：跟日本同步

LINE用戶齊驚收「1通知」不想理！官方急澄清「不是詐騙」：照做才能防盜

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨擬砸48億元收購28.5%股權 茂達飆漲停、排隊買單逾10萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股漲示意圖。圖／AI生成
台股漲示意圖。圖／AI生成

國巨*（2327）公告擬以每股229.8元公開收購茂達（6138）28.5%股權，溢價20%，以國巨預定收購的最高股數來計算，總交易金額上看48.9億元；12日茂達跳空以漲停210.5元開出後鎖死，排隊買單超過10萬張，國巨也開高大漲，早盤漲幅逾8%。

國巨*再出手併購，溢價20%非合意收購茂達，自12日起至10月1日止，預定最高收購數量2,127萬7,245股（約茂達已發行普通股股份總數28.5%)，最低收購數量為373萬3,000股（約茂達已發行普通股股份總數5%），公開收購成就條件為收購數量達最低收購數量。

針對這起收購，國巨表示，視為財務性投資，預期可透過本次投資獲得長期穩定的投資收益，同時開啟與茂達管理層的對話契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會，提升國巨長期競爭優勢；茂達則暫不評論。

茂達為功率積體電路（Power IC）設計公司，從事混合信號功率晶片與感測器之設計、測試、生產及行銷，主要產品線包括風扇馬達驅動IC、電源管理IC，應用在筆記型電腦、DDR記憶體、視及顯示器、消費性/可攜式電子產品、顯示卡及汽車電子等領域。

茂達12日跳空以漲停210.5元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過10萬張；國巨則是以142.5元開出，一度拉升至151元，逼近漲停151.5元，盤中漲幅逾8%。

國巨 漲停

延伸閱讀

陳泰銘再出手 國巨擬砸48億元非合意併購茂達

加乘效益 國巨要掌握話語權

大手筆！國巨砸48.9億元收購茂達28.5%股權 溢價幅度20%

還有3天！不二坊蛋黃酥9/14起門市休19天 中秋前4天恢復

相關新聞

國巨擬砸48億元收購28.5%股權 茂達飆漲停、排隊買單逾10萬張

國巨*（2327）公告擬以每股229.8元公開收購茂達（6138）28.5%股權，溢價20%，以國巨預定收購的最高股數來...

台達電早盤漲逾2.5%續創新高！ 亞系券商報告加入護持

台達電（2308）12日股價衝高到854元，漲逾2.5%，續創歷史新高。又一券商調高其目標價。

崇越前進德國 樂觀營運

崇越（5434）董事長潘重良昨（11）日指出，樂觀看待明年營運，除開拓先進製程材料，海外布局也有進度，預計明年中在德國德...

台亞搶攻輝達電力商機

輝達新世代AI伺服器掀起「電力大革命」，要以碳化矽（SiC）等功率元件升級電力系統，引爆大商機，台亞（2340）集團冒出...

惠特矽光子布局報捷

惠特（6706）積極布局矽光子、化合物半導體與先進封裝，其中，矽光子元件貼合機已獲客戶驗證並開始小量出貨，該設備能大幅提...

汎銓海外拓點 挹注動能

汎銓（6830）表示，今年已陸續完成擴增美國矽谷、日本川崎、中國深圳等營運據點，與既有的新竹、竹北、台南及南京據點形成完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。