國巨擬砸48億元收購28.5%股權 茂達飆漲停、排隊買單逾10萬張

國巨*（2327）公告擬以每股229.8元公開收購茂達（6138）28.5%股權，溢價20%，以國巨預定收購的最高股數來計算，總交易金額上看48.9億元；12日茂達跳空以漲停210.5元開出後鎖死，排隊買單超過10萬張，國巨也開高大漲，早盤漲幅逾8%。

國巨*再出手併購，溢價20%非合意收購茂達，自12日起至10月1日止，預定最高收購數量2,127萬7,245股（約茂達已發行普通股股份總數28.5%)，最低收購數量為373萬3,000股（約茂達已發行普通股股份總數5%），公開收購成就條件為收購數量達最低收購數量。

針對這起收購，國巨表示，視為財務性投資，預期可透過本次投資獲得長期穩定的投資收益，同時開啟與茂達管理層的對話契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會，提升國巨長期競爭優勢；茂達則暫不評論。

茂達為功率積體電路（Power IC）設計公司，從事混合信號功率晶片與感測器之設計、測試、生產及行銷，主要產品線包括風扇馬達驅動IC、電源管理IC，應用在筆記型電腦、DDR記憶體、視及顯示器、消費性/可攜式電子產品、顯示卡及汽車電子等領域。

茂達12日跳空以漲停210.5元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過10萬張；國巨則是以142.5元開出，一度拉升至151元，逼近漲停151.5元，盤中漲幅逾8%。