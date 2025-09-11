崇越前進德國 樂觀營運
崇越（5434）董事長潘重良昨（11）日指出，樂觀看待明年營運，除開拓先進製程材料，海外布局也有進度，預計明年中在德國德勒斯登設立公司。
潘重良昨參加SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」指出，布局半導體先進製程相關材料，配合客戶擴張腳步，並積極前進海外設點，去年在美國德州設立辦事處，除了服務環球晶，也與德州儀器（TI）等美國半導體廠接洽，接下來啟動歐洲設點計畫。隨著新產品逐步發酵，明年整體動能樂觀。
另外，崇越耕耘廠務工程多年，從無塵室建置、廢水處理、機電空調到廠務工程，已在新加坡、越南、馬來西亞等地累積實績。潘重良說，目前海外在手案量超過新台幣百億元。
崇越先前提到美國關稅對半導體耗材課稅狀況，矽晶圓由日本出貨至美國，目前不課稅；光阻、石英有課稅，但由客戶吸收關稅。
