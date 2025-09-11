崇越前進德國 樂觀營運

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

崇越（5434）董事長潘重良昨（11）日指出，樂觀看待明年營運，除開拓先進製程材料，海外布局也有進度，預計明年中在德國德勒斯登設立公司。

潘重良昨參加SEMICON Taiwan「2025國際半導體展」指出，布局半導體先進製程相關材料，配合客戶擴張腳步，並積極前進海外設點，去年在美國德州設立辦事處，除了服務環球晶，也與德州儀器（TI）等美國半導體廠接洽，接下來啟動歐洲設點計畫。隨著新產品逐步發酵，明年整體動能樂觀。

另外，崇越耕耘廠務工程多年，從無塵室建置、廢水處理、機電空調到廠務工程，已在新加坡、越南、馬來西亞等地累積實績。潘重良說，目前海外在手案量超過新台幣百億元。

崇越先前提到美國關稅對半導體耗材課稅狀況，矽晶圓由日本出貨至美國，目前不課稅；光阻、石英有課稅，但由客戶吸收關稅。

布局 美國 半導體

延伸閱讀

農業部因應對等關稅 照顧農漁方案增至190億元

中國車企參加慕尼黑車展創紀錄 無懼歐洲高關稅

中製車點燃慕尼黑車展熱情 116企業參展「反客為主」

崇越布局歐洲 預計2026年中德國設點

相關新聞

法人摘眼鏡！宏達電摸到10日線又翻黑

台股11日持續上攻，台積電（2330）續創歷史天價1,260元領軍，大盤頻頻攻堅25,500關。權值大軍多相挺表態，宏達...

台達電再刷歷史新高！AI 與資料中心需求持續成長

台達電（2308）股價自六月以來不斷向上推升，11日盤中持續大漲至最高853元、持續刷新歷史新高，盤中日K暫連三紅，表現...

緯穎評等 大摩降至中立

摩根士丹利（大摩）證券發布最新報告指出，緯穎（6669）10月起營收可能面臨下滑壓力，第4季整體動能恐轉弱，低迷態勢恐延...

世芯8月合併營收月下滑一成

股后世芯-KY（3661）昨（10）日公布8月合併營收23.49億元，下探2023年8月以來低點，月減10.9%，也比去...

日月光8月營收月勁揚逾9%

半導體封測廠日月光投控（3711）昨（10）日公布今年8月營運成果，單月營收為564.66億元，月增9.6%，年增6.7...

挪威主權基金持股穎崴5%

穎崴（6515）昨（10）日公告，獲得挪威央行主權基金加碼持股已逾5%。法人指出，此舉象徵看好AI相關前景成長機會，穎崴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。