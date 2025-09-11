上銀攜文策院 推「人機共舞」

為了促成文化與科技的結合，創造多元的ESG for Culture共創案例，上銀科技（2049）昨（11）日與文化內容策進院簽署「舞動科技，創藝無限」合作意向書（MOU），建立穩定的合作關係，並開啟人機共舞計畫。

未來雙方將共同推動「機器手臂推廣創作培力計畫」，由文策院文化創業加速器團隊「大可創藝」、成功大學參與協作，將機器手臂與舞蹈編程技術整合，期盼透過跨領域合作，展現文化內容與科技應用融合的可能。

上銀為全球知名精密機械製造公司，2018年台中世界花卉博覽會，從「聆聽花開的聲音」開始，投入科技與藝術跨域創作，將產品融入藝術裝置，讓機械不只工業應用，而是進入多元的文化領域。

此次計畫初期將以「機器手臂創作工作坊」為起點，上銀提供設備與技術支持、大可創藝負責設計應用、成功大學導入研究與教學架構。

文策院預期，此次跨界合作的效益，包括可簡易機器手臂編程介面將讓藝術家輕鬆上手，開啟更多跨領域創作可能；促進藝術與科技領域交流，孵化更多藝術專案；提升機器手臂在表演藝術、劇場設計與互動裝置中的應用潛力。

機器手臂也將成為舞台上與表演者共演的創新模式；同時提供藝術家創作所需的支持與協助，並吸引更多企業投入，促進技術與藝術的深度融合。