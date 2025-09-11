和椿訂單看到2026年第1季

和椿（6215）昨（11）日表示，受惠於今年以來主要高科技、先進製程等產業客戶加大資本支出投入建廠、擴產計畫，帶動旗下自動化關鍵零組件、模組產品、智慧機器人等的出貨明顯成長，訂單看到明年首季。

法人表示，今年在自動化解決方案帶動下，營收可望雙位數增長。和椿上半年營收10.8億元，年增71.4%，稅後純益0.5億元，年減37.5%，上半年每股純益（EPS）為0.65元。

和椿表示，公司每年保持投入營收的2.5%至4%作為研發費用，進行各式產業應用場景所需的包括自動化設備與模組化、AI機器人、協作機器人等相關新技術與新產品開發，因此提升客戶的訂單需求，並堆高目前在手訂單金額表現。

和椿表示，從目前在手訂單觀察，涵蓋原有半導體先進製程、自動化與電子製造等產業客戶已針對既有自動化關鍵零組件、模組與設備的需求持續增加外，在智慧機器人方面，已有來自物流倉儲、飯店、零售、電子製造大廠等相關產業客戶針對智慧物流、智慧服務、智慧製造等客製化開發合作及洽詢未來合作訂單的可能性，和椿已逐漸拉高公司於自動化與智慧機器人產業市場佔有率。

和椿為以提供高品質自動化關鍵零組件的通路業務及自動化整合方案起步，提供半導體、電子等科技產業自動化解決方案，並將AI智慧機器人視為公司未來營運長期發展的第二成長曲線，鎖定智慧物流、智慧服務、智慧製造等關鍵市場進行橫向市場的擴張。

對於人形機器人營運布局，和椿與中國大陸廠商接洽合作，也規劃日本、德國和美國等廠商布局。而協作機器人在智慧製造和人形機器人應用，將扮演重要角色，和椿在今年成立機器人部門，未來機器人相關業績成長可期。