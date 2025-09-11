和椿營收／8月1.75億元年減5.5％ 前八月15.4億元創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

和椿（6215）公布8月營收為1.75億元，年減5.5%，主因配合客戶施作工程進度而有部分自動化模組產品遞延出貨的情形，較上月及去年同期減緩；累計前八個月營收為15.4億元，年增62.6％。

和椿表示，受惠於今年以來主要高科技、先進製程等產業客戶加大資本支出投入建廠、擴產計畫，帶動和椿旗下自動化關鍵零組件、模組產品、智慧機器人等的出貨明顯成長。

和椿表示，公司以提供高品質自動化關鍵零組件的通路業務及自動化整合方案起步，每年保持投入營收的2.5％至4％作為研發費用，進行各式產業應用場景所需的包括自動化設備與模組化、AI機器人、協作機器人等相關新技術與新產品開發，不僅加大與和椿深化合作的訂單需求，堆高目前在手訂單金額表現，亦在客戶穩健的拉貨力道與施作工程如預期進度推進下，挹注和椿今年前八月營收達歷年同期新高。

面對各產業亟需提升效率及緩解缺工壓力的痛點，和椿表示，公司自2024年中起積極轉型，將AI智慧機器人視為公司未來營運長期發展的第二成長曲線，鎖定智慧物流、智慧服務、智慧製造等關鍵市場進行橫向市場的擴張。

和椿進一步表示，公司已不單是零組件供應商，而是能提供全方位、客製化解決方案的整合者，且憑藉多年累積的供應鏈合作關係、豐富的自動化與機器人整合經驗、客戶優異品質口碑等高度核心競爭力，已成功在產業升級浪潮中搶占市場制高點。

和椿表示，從目前在手訂單觀察，涵蓋原有半導體先進製程、自動化與電子製造等產業客戶已針對既有自動化關鍵零組件、模組與設備的需求持續增加外，在智慧機器人方面，已有來自物流倉儲、飯店、零售、電子製造大廠等相關產業客戶針對智慧物流、智慧服務、智慧製造等客製化開發合作及洽詢未來合作訂單的可能性，凸顯和椿已逐漸拉高公司於自動化與智慧機器人產業市場占有率的表現。

展望2025年，和椿維持謹慎樂觀看法。公司將持續深化 AI 機器人在更多元產業的應用，透過擴展不同產業市場版圖，將業務觸角延伸至台灣、東南亞等。

和椿正積極延攬頂尖AI軟體人才，持續最佳化其智慧引擎，以協助企業客戶應對缺工挑戰、提升營運效率與競爭力，不僅將擴大市場版圖，更可望為公司整體營運與獲利能力帶來實質貢獻，確保和椿在智慧自動化浪潮中持續領先。

營收 機器人 智慧機

