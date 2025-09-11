法人摘眼鏡！宏達電摸到10日線又翻黑

台股11日持續上攻，台積電（2330）續創歷史天價1,260元領軍，大盤頻頻攻堅25,500關。權值大軍多相挺表態，宏達電（2498）也挾智慧眼鏡題材跟上多頭隊伍，早盤最高觸及71.5元、摸到10日線，帶動相關概念股英濟（3294）同步放量彈升。然而，外資在10日反手調節4,056張宏達電，本土投信與自營商也持續賣超，宏達電盤中股價再度翻黑。

宏達電8月合併營收因AI智慧眼鏡VIVE Eagle出貨而表現亮眼，營收衝上2.67億元，月增80.85%、年增31%。累計前8月合併營收為18.17億元，年增1.1%。宏達電表示，VIVE Eagle的預購反應熱烈，超出多數通路預期，若9月開賣後能延續買氣，有望為第3季營收帶來實質貢獻。

宏達電新產品上市，有望提升品牌能見度與通路動能，並為其在XR與穿戴裝置領域布局增添想像空間。若能在語音與影像AI助理、視覺搜尋、運動娛樂及遠距協作等應用場景提供完整解決方案，再結合內容平台與配件生態，有機會進一步擴大非手機產品營收占比、優化產品組合與毛利結構，成為公司中期營運的重要支撐。

產業面上，隨著HTC VIVE Eagle、Ray-Ban Meta、XREAL One Pro等多款AR、VR眼鏡產品獲得市場好評，法人預期2026年將成為AR、VR眼鏡市場的重要轉捩點。預計屆時全球AR、VR裝置的出貨量將大幅成長，年增率有望接近90%。

在這股新興趨勢將帶動相關產業鏈的成長，法人看好的主要受惠者包括：品牌商宏達電，光學鏡頭廠大立光（3008）、玉晶光（3406），晶片與射頻模組廠瑞昱（2379）與立積（4968），軟板供應商臻鼎-KY（4958）與台郡（6269）。