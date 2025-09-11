台達電再刷歷史新高！AI 與資料中心需求持續成長

台達電（2308）股價自六月以來不斷向上推升，11日盤中持續大漲至最高853元、持續刷新歷史新高，盤中日K暫連三紅，表現強勢。法人指出，台達電受惠於AI與資料中心需求持續成長，台達電營收與獲利維持上升趨勢，法人投資評等維持「買進」，預估2026年每股稅後盈餘（EPS）約為26.35元。

法人分析，台達電AI與資料中心電源產品價格與毛利率較佳，有助於整體毛利率提升。台達電為AI伺服器電源解決方案的主要供應商，市占率超過60%，將成為最大受惠者。

隨著RubinGPU功耗增加，PSU單價可望上升。備用電源產品(UPS、BBU)歸類於基礎建設，其中BBUShelf大多由PowerShelf廠商供應，電池模組則向外採購。BBU在GB300屬於選配，意味PowerShelf廠商在GB300可供應的品項有機會增加。

此外，水冷散熱2025年營收貢獻顯著。法人指出，台達電水冷散熱產品涵蓋水冷板、Manifold、CDU、Sidecar，其中，CDU與RPU的Pump可自製，亦與合作廠商共同供應。目前出貨以系統類Sidecar為主，歸類於基礎建設。水冷散熱2024年營收比重不到1%，但預期2025年將提升至6%，成為新成長動能。