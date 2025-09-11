聯發科8月營收月增3% 本季拚高標

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）昨（10）日公布8月營收445.46億元，月增3%、年增7.2%。外界看好，在新品齊發下，聯發科本季營運目標有望達陣。聯發科前八月合併營收3,914.47億元，年增12.5%。聯發科昨天股價收1,490元，下滑20元，三大法人同步賣超。

聯發科先前預估，在新台幣兌美元為29比1的匯率計算基礎下，第3季新台幣計營收落在1,301億至1,400億元之間，約季減7%至13%、年減1%至增長6%間。第3季美元計營收介於44.9億至48.3億美元間，約季減1%至8%、年增10%到18%。

累計聯發科7月與8月業績，依照上述預測區間推算，聯發科9月營收只要逾423億元，單季新台幣業績即可達到區間低標，如果進一步達522億元之上，新台幣業績可達區間高標。

針對本季營運，聯發科執行長蔡力行先前指出，對於接下來天璣9500手機晶片與GB10超級晶片的量產感到振奮，預期AI平板與車用晶片成長動能將延續至本季。

