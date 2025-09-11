台積電8月營收創同期新高 衝3,357億元、月增3.9%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電10日公布8月營收3,357.72億元。路透
台積電（2330）昨（10）日公布8月營收3,357.72億元，月增3.9%，年增33.8%，為單月次高，也是歷來最旺8月。

台積電昨日在外資法人大單力挺下，盤中站上1,230新天價，終場收1,225元，上漲25元，市值以31.76兆元同步改寫新猷，在全球上市公司排名第11。

台積電營收
台積電累計今年前八月營收2.43兆元，年增37.1%，法人推估，由於台積電本季美元財測達成率已逾七成，9月新台幣營收預估中位數將月減16%，換算9月單月營收僅需約2,600億元即可達低標。

台積電先前召開法說會，預估第3季美元營收318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合市場預期，毛利率55.5-57.5%，較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元。

台積電7、8月累計營收已達6,589.38億元，法人預估，台積電第3季美元財測來看，平均值換算新台幣營收約9,396億元，若以最低標估計，9月單月營收僅2,600億元即可達成，平均值則約2,800億元，高標則約2,980億元，在客戶拉貨高峰過後，預期9月營收月減雙位數，惟實際數字待公司公布。

台積電下半年營運動能仍來自AI應用成長，台積電看好，今年AI加速器營收可望倍增，並預期2024年起，未來五年年複合成長率將達44%至46%水準。

台積電董事長暨總裁魏哲家在7月法說會上表示，若以美元計，台積電2025年全年美元營收展望預計成長約30%，較先前4月法說會已上修。當時他提到，主要是3奈米和5奈米技術強勁需求及HPC成長。

台積電先前法說會上提到，在態勢未明下，將謹慎留意潛在關稅影響，並在2025年下半年與2026年審慎規劃業務，同時繼續投資於未來大趨勢亦專注於業務基本，即技術領先、卓越製造和客戶信任，進一步強化競爭地位。


