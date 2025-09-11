世芯8月合併營收月下滑一成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

股后世芯-KY（3661）昨（10）日公布8月合併營收23.49億元，下探2023年8月以來低點，月減10.9%，也比去年同期衰退49.6%；前八月合併營收245.58億元，年減26.9%。

世芯是特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商，公司先前已於法說會指出，今年底前每一季營收表現都將相對平淡。世芯昨天股價漲25元、收3,940元。

世芯承接北美雲端服務供應商（CSP）客戶訂單，目前正處於產品過渡期，7奈米製程晶片已於上半年結束生命周期，新一代3奈米製程AI晶片案件預計於明年首季可量產。

世芯今年原寄望北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器案件帶來明顯貢獻，惟相關需求並不盡理想，影響業績動能，推估下半年相關出貨量將減少。

不過，世芯預期下半年會有多個3奈米製程案件啟動，同時也會有2奈米製程案件可望開始進行，且因為委託設計（NRE）收入增加、主要供應商的價格支持等因素，有助改善毛利率。

