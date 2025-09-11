緯穎評等 大摩降至中立

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

摩根士丹利（大摩）證券發布最新報告指出，緯穎（6669）10月起營收可能面臨下滑壓力，第4季整體動能恐轉弱，低迷態勢恐延續至明年第2季，將評等由「優於大盤」降為「中立」，目標價維持3,500元。

緯穎日前公布8月營收960億元，創新高，月增14%，年增198%，優於大摩原先預估的890億元，大摩分析，主要受惠亞馬遜ASIC伺服器（T2機架）需求強勁，抵銷Meta一般伺服器動能放緩影響。

大摩預期，微軟本季一般伺服器需求持穩，預期將呈現季增，但第4季可能轉弱。亞馬遜訂單方面，緯穎本季預計交付14,000櫃至14,500櫃T2伺服器機架，因此，大摩上修緯穎第3季營收預估至2,862億元，季增30%，年增193%，預估單季每股純益81.11元。

台積電8月營收創同期新高 衝3,357億元、月增3.9%

台積電昨（10）日公布8月營收3,357.72億元，月增3.9%，年增33.8%，為單月次高，也是歷來最旺8月。

世芯8月合併營收月下滑一成

股后世芯-KY（3661）昨（10）日公布8月合併營收23.49億元，下探2023年8月以來低點，月減10.9%，也比去...

日月光8月營收月勁揚逾9%

半導體封測廠日月光投控（3711）昨（10）日公布今年8月營運成果，單月營收為564.66億元，月增9.6%，年增6.7...

挪威主權基金持股穎崴5%

穎崴（6515）昨（10）日公告，獲得挪威央行主權基金加碼持股已逾5%。法人指出，此舉象徵看好AI相關前景成長機會，穎崴...

華孚報捷 獲日廠大單

鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）昨（10）日召開法說會，總經理甘錦添透露，近期已取得日系無人機品牌廠訂單，負責供應馬達...

