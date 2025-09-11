緯穎評等 大摩降至中立
摩根士丹利（大摩）證券發布最新報告指出，緯穎（6669）10月起營收可能面臨下滑壓力，第4季整體動能恐轉弱，低迷態勢恐延續至明年第2季，將評等由「優於大盤」降為「中立」，目標價維持3,500元。
緯穎日前公布8月營收960億元，創新高，月增14%，年增198%，優於大摩原先預估的890億元，大摩分析，主要受惠亞馬遜ASIC伺服器（T2機架）需求強勁，抵銷Meta一般伺服器動能放緩影響。
大摩預期，微軟本季一般伺服器需求持穩，預期將呈現季增，但第4季可能轉弱。亞馬遜訂單方面，緯穎本季預計交付14,000櫃至14,500櫃T2伺服器機架，因此，大摩上修緯穎第3季營收預估至2,862億元，季增30%，年增193%，預估單季每股純益81.11元。
