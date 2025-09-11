挪威主權基金持股穎崴5%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

穎崴（6515）昨（10）日公告，獲得挪威央行主權基金加碼持股已逾5%。法人指出，此舉象徵看好AI相關前景成長機會，穎崴已成為一線AI國際大廠配合的夥伴。

穎崴公告，花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行（Norges Bank）投資專戶，於今年03月03日起至今年09月02日止，經由集中市場取得增加2,017,000股，占公司已發行股份總額5.595%。

穎崴參加本屆半導體國際展會（SEMICON TAIWAN 2025），包括跨世代測試座新品HyperSocket™、結合液冷散熱方案的液冷測試座（Liquid Socket）、全新液冷散熱解決方案E-Flux 6.0、矽光子CPO測試方案、高速老化測試（Functional Burn-in）等新一代AI、HPC應用及先進封裝相關產品將全面亮相。

穎崴還以「專注複雜挑戰：適用於高頻高速、大封裝和高針數應用的先進封裝測試解決方案」為題，將於今天在SEMICON Taiwan「先進測試論壇（Advanced Testing Forum）」中，分享更多AI相關的半導體先進測試解決方案。

AI 穎崴 半導體

