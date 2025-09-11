日月光8月營收月勁揚逾9%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體封測廠日月光投控（3711）昨（10）日公布今年8月營運成果，單月營收為564.66億元，月增9.6%，年增6.7%，是歷年同期次高；若以美元計價，投控8月自結合併營收達18.99億美元，月增7.4%、年增16.7%。

其中8月在封裝測試及材料（ATM）營收達335.1億元，月增5.4%、年增14.9%。日月光投控8月持續受惠於人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片先進封測需求，累計今年前八月營收達4,069.11億元，年增7.77%。

展望第3季營運，日月光投控在7月底法人說明會上預期，若以新台幣兌美元匯率29.2元粗估，以美元計價，第3季合併營收預估季增12%至14%，若以新台幣計價，第3季合併營收估季增6%至8%。

針對當前市況，日月光投控營運長吳田玉曾說，受惠於AI、HPC應用驅動，第3季先進封測業務持續向上，尤其測試業務隨著過去的投資效益顯現，公司也跨入FT、SLT、Burn-in等測試領域，看好今年測試業務的成長率是封裝的二倍。

另外，在AI和HPC晶片帶動先進封裝需求帶動下，吳田玉認為，未來二至三年台灣半導體產業在AI和數據中心的先進製程技術領先，優勢不變。

營收 日月光

延伸閱讀

日月光投控8月營收創同期次高 AI先進封裝助攻

台積先進封裝 極速擴張…強調「客戶追著非常緊」

3DIC先進封裝聯盟成軍 台積、日月光帶頭…強化在地供應鏈韌性

晶鏈高峰論壇 點出產業契機 日月光吳田玉籲各國合作、共同投資

相關新聞

台積電8月營收創同期新高 衝3,357億元、月增3.9%

台積電昨（10）日公布8月營收3,357.72億元，月增3.9%，年增33.8%，為單月次高，也是歷來最旺8月。

緯穎評等 大摩降至中立

摩根士丹利（大摩）證券發布最新報告指出，緯穎（6669）10月起營收可能面臨下滑壓力，第4季整體動能恐轉弱，低迷態勢恐延...

世芯8月合併營收月下滑一成

股后世芯-KY（3661）昨（10）日公布8月合併營收23.49億元，下探2023年8月以來低點，月減10.9%，也比去...

日月光8月營收月勁揚逾9%

半導體封測廠日月光投控（3711）昨（10）日公布今年8月營運成果，單月營收為564.66億元，月增9.6%，年增6.7...

挪威主權基金持股穎崴5%

穎崴（6515）昨（10）日公告，獲得挪威央行主權基金加碼持股已逾5%。法人指出，此舉象徵看好AI相關前景成長機會，穎崴...

華孚報捷 獲日廠大單

鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）昨（10）日召開法說會，總經理甘錦添透露，近期已取得日系無人機品牌廠訂單，負責供應馬達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。