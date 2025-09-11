華孚報捷 獲日廠大單

鋁鎂合金車用機殼廠華孚（6235）昨（10）日召開法說會，總經理甘錦添透露，近期已取得日系無人機品牌廠訂單，負責供應馬達殼體，預計明年首季量產出貨；今年下半年受惠電動車需求仍高漲，估業績將優於上半年，後市樂觀。

甘錦添表示，由於商用無人機體型較消費型無人機更大，風扇轉速也較高，內部馬達重量要求也較為嚴苛，催生鋁鎂合金需求，華孚已獲得日系品牌大廠商用無人機訂單，供貨合約長達十年，未來將穩定貢獻業績。

甘錦添指出，目前一台商用無人機大約有六個馬達，因此，華孚會提供六個以鋁鎂合金製成的馬達殼體，取得該訂單後，對該公司未來承接無人機馬達殼體訂單有正面幫助。

據悉，華孚目前主要營收來源為車用機殼業務，電動車與油車占比各半。

華孚第2季市場業績結構中，歐洲約57%、北美約23%、亞洲約16%，顯示該公司車用機殼業務主力位於歐洲。

華孚上半年每股純益1.69元，較去年同期2.09元略減。展望未來，甘錦添認為，目前全球電動車市場仍處於成長階段，加上各家車廠都為了提高續航力，都在積極為車身減重，鋁鎂合金需求同步提升，有信心下半年營運漸入佳境。

談到美國關稅議題，甘錦添表示，由於關稅尚未完全定案，不少客戶也都在向美方積極爭取豁免，所以關稅帶來的影響有待觀察，但從市場需求角度來看，歐洲電動車仍在快速增長，北美市場應該也不會再往下掉，整體歐美電動車市場仍持穩。