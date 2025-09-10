電信8月獲利王換人坐 台灣大靠什麼賺贏老大哥中華電信？

台灣大哥大（3045）公布8月營運表現，每股純益0.42元，賺贏老大哥中華電信（2412）的0.4元，關鍵就在於在美元匯率回升所帶來的評價利益帶動下，推升獲利年增一成。

今年5月台灣大單月獲利呈現罕見年衰退，就是因為台幣升值，暫時影響美元計價長期投資評價，也是電信三雄中，唯一受到匯率影響，導致獲利衰退的業者。

台灣大8月自結合併營收154.7億元、年減2.2%，稅後純益12.6億元、年增9.5%，每股純益0.42元。累計前八月營收1,262億元、年減0.9%，營業利益年增5%，稅後純益94.1億元、年增2.3%，每股純益達3.11元。

台灣大表示，8月行動服務營收延續年增動能，月租用戶退租率亦保持在歷史低檔。獲利方面，受惠於行銷策略調整效益顯現及固網收入挹注，電信稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）年增3%。在美元匯率回升所帶來的評價利益帶動下，8月稅後純益年增近一成，創今年以來新高。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，在「2025外資精選台灣百強」評選中，台灣大從2,194家上市櫃企業中脫穎而出，名列第1名，奪得台灣電信業最佳名次。此次評選涵蓋市值、財務獲利、ESG成效與外資持股四大指標，其中台灣大在外資持股金額於評選期間增加157億元、持股比例達16%的亮眼表現，獲得國際資本市場高度肯定。

台灣大近期舉辦第三屆「D.E.E.P. Tech Day 2025」（2025 台灣大硬科技日），以「OP AI 落地智慧」為主題，聚焦企業在AI導入過程中，面對落地難、整合慢、應用碎片化等三大痛點，更展出15項跨場域應用成果，展現AI的強大效能，幫助一般使用者到企業用戶達到全面性升級並實現降本增效。