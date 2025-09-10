信立營收／8月0.98億元 月增5.7％、年增551％
信立（4303）10日公布8月合併營收9,757.1萬元，較上月9,230.1萬元成長5.7％，較去年同期1,498.9萬元成長551％；累計1至8月合併營收6.93億元，較去年同期1.38億元成長402.7％。
信立表示，8月營收成長，主要受惠於攜手子公司普大，成功搶進美系精品包與國際運動品牌客戶的訂單需求，拉貨動能顯著提升，包括乾式PU、濕式PU及榔皮等核心產品線出貨量同步成長，挹注8月整體營收提升至9,757.1萬元水準。
根據國際專業研究機構Fortune Business Insights報告，2025年全球皮革化學品市場規模達108.42億美元，預計至2032年將超過164.5億美元，年複合增長率為6.2％。市場成長動能主要來自鞋類與汽車產業需求上升、亞太地區製造與消費擴張，以及環保法規推動下的永續產品需求。
信立憑藉從原料研發到客製應用的垂直整合優勢，已能針對精品包等高端市場提供專屬材料與製程最佳化，滿足國際品牌對質感與耐用度的嚴格要求；同時積極布局電子、鞋材、服飾、箱包及建材等多元應用，擴大營收結構，並有多項產品已取得國際品牌認證，搭配與子公司普大的協同效益，隨著高機能與永續材料滲透率提升，將進一步放大技術與市場開發的成長潛能，展現信立在全球皮革化學品市場的長期競爭力。
展望前景，信立除加快製程智慧化與低碳升級，以提升產能利用率與產品穩定度外，也同步強化高機能與永續材料的研發，持續導入智慧穿戴、運動用品與高
端家居等成長性應用市場。隨著全球運動與休閒產業需求延續增溫態勢，乾式PU、濕式PU及榔皮產品在既有國際品牌與新興客戶群的訂單基礎穩健，為營運注入持續動能。
