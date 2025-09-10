榮剛營收／8月7.7億元、年減27% 跨足AI市場

特殊鋼專業廠榮剛（5009）10日公告，8月營收7.7億元、年減26%，累計今年前8個月營收78.2億元、年減12%。榮剛董事長王炯棻強調，未來跨足AI伺服器液冷供應鏈，搶攻新世代市場，中長期展望看俏。

榮剛表示，受輥壓機設備故障影響，出貨進度略有延宕，8月營收較上月減少18.46%，累計前8個月營收年減 12.44%，目前設備已完成修復，9月起出貨將回復正常水準，影響屬一次性因素。

此外，受新台幣兌美元升值影響，仍使8月營收表現承壓，不過公司先前已即時完成報價調整，未來匯率衝擊可望逐步緩解。

展望後市，榮剛表示，今年為產線整改與製程調整的過渡期，明年隨著新產能逐步開出，將啟動長期成長動能。

榮剛近期正式切入AI應用領域，加入AI伺服器CDU/CDM液冷模組供應鏈，提供高清淨不銹鋼作為核心元件材料，掌握高速運算帶動的散熱解決方案需求，成功搭上AI元年的發展列車。