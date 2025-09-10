快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

榮剛營收／8月7.7億元、年減27% 跨足AI市場

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

特殊鋼專業廠榮剛（5009）10日公告，8月營收7.7億元、年減26%，累計今年前8個月營收78.2億元、年減12%。榮剛董事長王炯棻強調，未來跨足AI伺服器液冷供應鏈，搶攻新世代市場，中長期展望看俏。

榮剛表示，受輥壓機設備故障影響，出貨進度略有延宕，8月營收較上月減少18.46%，累計前8個月營收年減 12.44%，目前設備已完成修復，9月起出貨將回復正常水準，影響屬一次性因素。

此外，受新台幣兌美元升值影響，仍使8月營收表現承壓，不過公司先前已即時完成報價調整，未來匯率衝擊可望逐步緩解。

展望後市，榮剛表示，今年為產線整改與製程調整的過渡期，明年隨著新產能逐步開出，將啟動長期成長動能。

榮剛近期正式切入AI應用領域，加入AI伺服器CDU/CDM液冷模組供應鏈，提供高清淨不銹鋼作為核心元件材料，掌握高速運算帶動的散熱解決方案需求，成功搭上AI元年的發展列車。

AI 榮剛 營收

延伸閱讀

永捷營收／8月、前8月雙年增 雙創歷年同期新高

永捷營收／運動產業綠色商機增…8月、前8月年增雙成長 雙創同期新高

泓德能源8月營收6.4億、月增118.81% 日本儲能案場年底前如期商轉

富邦金前八月EPS 5.11元 三大子公司8月獲利創新高

相關新聞

集雅社營收／8月3.93億元、月增4.88% 精品家電策略奏效

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）10日公告8月營收3.93億元，月增4.88%，年增15.91%；累計前八月營收...

正德營收／8月暴衝至3.3億元 年增131%

正德（2641）10日公布8月營收表現，受益子公司新建案交屋認列收入及新船陸續加入營運，單月上攻至3.3億元、年增131...

漢來美食營收／8月4.95億元創同期新高 下半年業績動能強勁

漢來美食（1268）10日公告8月營收，單月營收為4.95億元，月增7.57%、年增5.02%，創同期新高；累計前八月營...

緯穎營收強勁、鎖漲停！大摩為何將評等降為「中立」…？

緯穎（6669）10日盤中鎖漲停至3,310元，8月營收960億元，月增14%、年增198%，成長動能主要來自ASIC ...

籌錢也要抽！達明掛牌上市前股價急飆 抽中可望賺逾45萬元

廣達（2382）集團旗下達明（4585）預計9月26日掛牌上市，競價拍賣將在9月11日展開，最低投標價格200元， 公開...

瓦城、揚秦8月營收亮眼

餐飲股瓦城（2729）、揚秦、全家餐飲昨（9）日公告8月營收，其中，揚秦、全家餐飲8月營收衝上單月歷史新高；瓦城是同期新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。