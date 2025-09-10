耀登8月營收1.54億元 持穩向上

射頻天線與通訊模組廠耀登科技（3138）今（10）日公告 8 月合併營收為新台幣1.54億元，月增0.43%、年增1.60%，累計前八月合併營收達10.48億元。8月營收較去年同期與上月同步成長，反映本業持續回溫，營運逐步回穩。

無人載具通訊模組已成為近期全球通訊產業的重點發展主軸，耀登將於 9 月 18 日登場的「2025 台北國際航太暨國防工業展」展出相關應用解決方案，於「台灣太空形象館」展示移動通訊與衛星通訊的最新整合成果，提高無人載具通訊的韌性。展區中除呈現整合通訊模組的無人機應用外，亦將展示搭載無人機的射頻（RF）量測與衛星模擬驗證系統（QuadSAT），凸顯耀登在非地面通訊應用與測試技術上的雙軸佈局。

此外，耀登積極推進空中通訊布局，其地面接收設備將搭載於無人機載具，具備支援衛星通訊中繼任務的能力，並能於飛行過程中穩定傳輸影像與監測資料，應用範疇可延伸至救災、物流追蹤與遠距監控等多元場景。未來亦具備導入軍用偵測、戰術中繼與高空通訊平台（HAPS）的潛力，對應全球空中連網與非地面通訊需求的成長趨勢。

在供應鏈與產能布局方面，耀登已建立台灣、波蘭與越南三地據點，以提升產能彈性與全球交期應對能力；其中越南新廠預計於 2026 年下半年投產，將作為支撐海外訂單與分散地緣風險的重要基地。

耀登表示，隨國防自主需求提升、非地面通訊與無人載具應用持續發展，通訊模組與量測設備市場可望升溫；公司將以天線與模組化技術為核心，持續強化次世代通訊產業的競爭力與能見度。