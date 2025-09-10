轉虧為盈！合勤控公布自結8月每股純益0.33元

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠合勤控（3704）因為軍工國防產品受到市場關注，激勵股價上漲，應證交所通知公布財務訊息，8月自結每股純益0.33元，相較去年同期每股淨損0.36元，及今年第2季受匯損影響，每股虧損0.94元，均有由虧轉盈表現，法人表示，更可望彌平上半年每股淨損0.24元，全年可望有獲利表現。

合勤控今日下跌0.9元，收38.4元，股價自8月21日開盤27.2元起漲，股價最高來到40.6元，累計至今漲幅近三成。

合勤控是網通廠中最早布局軍工產品的公司，是國內首家成功生產可阻止無線電遙控炸彈等反恐作戰設備廠商，曾拿下陸軍特高頻及國軍HF（高頻）通信等標案，現在服役中的抗干擾功能軟體無線電機超過兩萬套。

近年合勤更積極擴大布局，打造軟體無線電機、無人機船載具專用資料鏈路無線電機、衛星通信模組、先進雷達系統及新型電戰偵蒐定向裝置等產品，可安裝在軍用車輛、船艦、數位戰士及飛行載具上，除軍工市場，更搶進海事航儀。

近期合勤控將前進台北國際航太暨國防工業展，旗下產品布局從網通、國防軍工、資安防護，更跨向機器人領域，搶進海事無人載具，展現35年來累積技術能量，更可望成為推升營運表現的關鍵。

法人預期，今年合勤控來自國防標案營收貢獻將超過去年水準，此外，近期合勤控打入一級電信營運商客戶，訂單能見度看到年底，下半年營運可望優於上半年。

今年第2季合勤控受匯率影響，單季每股淨損0.94元，上半年每股淨損0.24元，法人認為，下半年可望轉虧為盈。

合勤控 網通廠

相關新聞

甲骨文強勁成長前景引爆行情 這些台廠不是漲停就是大漲

資料庫軟體大廠美商甲骨文（Oracle）公布財報，雖然營運表現符合預期，但釋出強勁的成長前景，盤後股價強勢大漲28%，激...

中華電營收／8月185億元、年增1.1% 創近9年同期新高

電信龍頭中華電信（2412）10日公布8月自結合併營收為185.6億元，創近九年同期新高，單月每股純益0.4元，累計前八...

穎崴獲主權基金加碼 持股逾5%

穎崴（6515）今日公告獲主權基金加碼持股已逾5% 。

雲品營收／8月1.71億元、年增5.58%為同期新高 後市展望樂觀

雲品國際（2748）10日公告8月合併營收為1.71億元，年增5.58%，創下同期新高，累計前八月營收為15.95億元，...

台積電營收／8月3,357億元 創歷史次高與同期新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公告8月合併營收達3,357.72億元，月增3.9%、年增高達33.8%，創下歷年同...

玻纖、銅箔吹漲風！金居衝上天價、富喬人氣沸騰

台股10日在權值龍頭台積電（2330）攜手台達電（2308）領軍下，再創新高，指數一舉突破25,200點大關。PCB及上...

