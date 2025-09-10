中華電營收／8月185億元、年增1.1% 創近9年同期新高

電信龍頭中華電信（2412）10日公布8月自結合併營收為185.6億元，創近九年同期新高，單月每股純益0.4元，累計前八月每股純益3.39元，營收、獲利均超越財測高標水準。

中華電信8月合併營收為185.6億元，月減3.24%，年增1.1%，營業淨利為41.1億元，歸屬於母公司業主之淨利為31.6億元，年增3.2%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為74.4億元，年增4.4%，每股純益達0.4元。

累計今年前8月，中華電信合併營業收入達1,502.7億元，年增3.5%，歸屬母公司業主淨利為263.3億元，年增4.5%，每股純益3.39元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標，皆超越年度財測高標。

中華電信表示，受惠於核心業務穩健成長，8月整體營收持續攀升，創下近九年同期新高。其中，寬頻與行動營收年增率皆續創3%以上成長，展現穩健成長動能。

在行動業務方面，中華電信表示，受惠於5G升速方案推動，月租型客戶數年成長1.3%至997萬戶，月租型ARPU（平均帳單金額）年成長2.5%至566元，再加上暑期旅遊旺季帶動預付卡及國際漫遊收入成長，整體行動服務營收年增率接近4.0%，表現亮眼。

寬頻業務方面，中華電信強打「速在必行3.0」方案持續吸引客戶，加上積極推銷雙向1G速率方案，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，進而推升固網寬頻ARPU年成長2.9%至808元，帶動寬頻業務營收年增率達3.1%。

資通訊業務中華電信指出，則受惠於IDC與雲端服務需求持續擴增，特別是企業機房建置服務及設備代管需求擴增，成長力道強勁，營收年增率達24%，成為推升整體營收的重要動能之一。

此外，中華電信旗下子公司中華資安（7765）於9月8日正式於證交所掛牌上市，成為國內第1家上市的資安服務公司，樹立產業新標竿。中華資安2025年上半年營收與獲利雙雙創歷史新高，其中持續性營收占比超過5成，展現穩健的商業模式，並持續為集團業績注入成長動能。

中華電信指出，耕耘內容產業成果豐碩，投資之旗艦台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》於8月在韓國舉辦的全球OTT大獎（Global OTT Awards）中擊敗多國競爭對手，榮獲「最佳亞洲內容獎」，成為首部榮獲此大獎的台灣作品。此外，公司與合作夥伴共同投資推出、改編自台灣鄉野傳說之驚悚電影《山忌 黃衣小飛俠》，不僅入選第29屆加拿大奇幻影展，成功登上國際舞台，更在海外市場持續熱賣，累計售出逾10個地區版權。

中華電信表示，未來仍將持續支持台灣影視產業進軍國際，讓更多海外觀眾看見台灣的文化魅力。