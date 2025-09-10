日月光投控8月營收創同期次高 AI先進封裝助攻
半導體封測廠日月光投控今天公布8月自結合併營收新台幣564.66億元，月增9.6%，年增6.7%，創歷年同期次高，以美元計價，投控8月自結合併營收18.99億美元，月增7.4%、年增16.7%。
其中8月投控在封裝測試及材料（ATM）營收335.1億元，月增5.4%、年增14.9%，日月光投控8月持續受惠人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片先進封測需求。
日月光投控自結今年前8月合併營收4069.11億元，較2024年同期成長7.77%。
AI和HPC晶片帶動先進封裝需求，日月光投控營運長吳田玉日前表示，未來2至3年，台灣半導體產業在人工智慧和數據中心的先進製程技術領先，優勢不變。
日月光在SEMI國際半導體展論壇中表示，先進晶圓製程不斷進步與晶片多樣化設計，提升先進封裝價值，帶動晶片異質整合技術發展，人工智慧AI需求帶動系統封裝和先進封裝爆炸性成長。
展望第3季營運，日月光投控在7月底法人說明會預期，若以新台幣兌美元匯率29.2元粗估，以美元計價，第3季投控合併營收預估季增12%至14%，若以新台幣計價，第3季合併營收估季增6%至8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言