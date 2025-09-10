甲骨文強勁成長前景引爆行情 這些台廠不是漲停就是大漲

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

資料庫軟體大廠美商甲骨文（Oracle）公布財報，雖然營運表現符合預期，但釋出強勁的成長前景，盤後股價強勢大漲28%，激勵10日台系供應鏈緯穎（6669）亮燈漲停、神達（3706）也漲約4%。

法人指出，甲骨文財報雖符合預期，但公司上修OCI營收成長至77%，剩餘履約義務（RPO）達4,550億元，季增230%、年增359%，大幅優於市場預期的1,492億美元，因展望及RPO大幅優於預期，激勵盤後股價大漲28%。

隨甲骨文股價勁揚，激勵相關台系供應鏈股價也強勢表態。如緯穎開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，站上所有均線之上；神達同樣跳空開高收高，終場大漲近4%，收復所有均線，表現均相當強勢，成為投資人熱議的焦點。

外資大摩在新出具的報告中指出，輝達（NVIDIA）GB200伺服器訂單需求，甲骨文排名第二、占23%，僅次於微軟。由於8月後，甲骨文的機櫃需求突然增加，大摩直接點名將嘉惠組裝廠緯穎。

神達方面，法人說，由於該公司營運出現結構性轉變，隨客戶訂單大幅上修，且考量主權AI專案陸續加入，將使2026至2029年營收遠高於同業增幅，加上業外轉投資貢獻，使得今、明年成長將優於同業，因此建議「買進」。

緯穎 神達 甲骨文

