雲品營收／8月1.71億元、年增5.58%為同期新高 後市展望樂觀

雲品國際（2748）10日公告8月合併營收為1.71億元，年增5.58%，創下同期新高，累計前八月營收為15.95億元，年增1.71％，亦創同期新高表現。

雲品指出，8月適逢暑假旅遊旺季，雖部分國旅市場受出國熱潮影響，但旗下君品酒店、雲品溫泉酒店住房仍維持穩定。君品酒店以「早餐供應至中午12點、可不限次數進出」的服務，深受國際旅客歡迎，每月皆有穩定進單；同時，暑假期間針對國旅市場推出多項活動，進一步將出國旅遊的影響幅度降到最小。今年新投入營運的旅宿據點「寶桑町屋」、「蘇卡利 漫活」，以產品的稀缺性與差異化服務，在暑假亦受到消費者青睞，推升住房成績穩健，後市營運可期。

展望後市，第4季即將邁入尾牙與年終聚餐旺季，加上大型展覽與年末企業活動隨之增加，雲品溫泉酒店亦將迎來旅遊旺季，對於雲品旗下飯店的餐飲與住房可望同步受惠。雲品表示，依據目前已掌握的住房與宴會訂單，9月及第4季營運前景樂觀，有望持續衝刺下半年營收動能。

餐飲方面，君品酒店頤宮中餐廳於8月中旬再度蟬聯《米其林指南》三星殊榮，君品也順勢針對企業客戶推出尾牙春酒方案，將頤宮的迎賓碟及炸豆腐奶納入菜單，並提供客製化選單選項，讓企業可依預算與需求打造專屬筵席，符合近年「精緻化」與「客製化」的宴會趨勢。特別的是，今年已有企業自4、5月即提前詢問及預訂，顯示高端、客製的尾牙春酒市場需求熱絡且回流率高。

此外，雲品國際與易遊網合作，聯手推出業界首創的「飯店品牌全包式行程」。該行程結合旗下飯店據點資源與「環島之星萌旅號」主題觀光列車，規劃三條主題路線，涵蓋交通、住宿、餐食、導覽與體驗活動，並納入慢食及500碗評鑑中的人氣餐廳，由專人全程陪同，真正做到一訂即全包，如地中海俱樂部般的旅遊懶人包行程。雲品未來將持續整合旗下資源與在地特色，打造兼具品牌調性與文化溫度的新旅遊產品。