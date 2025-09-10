玻纖、銅箔吹漲風！金居衝上天價、富喬人氣沸騰

台股10日在權值龍頭台積電（2330）攜手台達電（2308）領軍下，再創新高，指數一舉突破25,200點大關。PCB及上游材料也跟上多頭隊伍，玻纖布大廠富喬（1815）與銅箔廠金居（8358）強勢領漲，並帶動台耀（4746）、聯致（3585）、台光電（2383）、聯茂（6213）等同步走強，顯示市場資金持續追捧AI相關供應鏈。

國際原物料端持續出現漲價訊號。中國大陸玻纖行業掀起「反內卷」風潮，五大龍頭企業聯合倡議抵制低價競爭，並陸續宣布新一波漲價，山東玻纖即調漲直接紗、專用紗每噸5%至10%。由於玻纖布是銅箔基板（CCL）的關鍵原料，市場關注是否推升台灣供應鏈報價。早盤富喬量價續揚，盤中成交量輕鬆突破11萬大張，穩居台股人氣第二名，股價亦持穩高檔，最高來到70.6元。

銅箔方面，日本三井金屬日前通知客戶高階電解銅箔平均調漲約15%，反映AI伺服器需求帶動供需緊俏。不過台廠已在8、9月先行調漲，高階銅箔漲價效應率先發酵。相關個股中，金居8月合併營收達6.61億元，年增9%，累計前八月營收年增11.2%，股價更自第3季以來一路狂飆，7月至今漲幅超過3倍，10日早盤再創278.5元歷史新高。

隨著銅箔漲勢延燒，台灣三大CCL廠台光電、台燿、聯茂也拍板9月起陸續調漲報價，主因在於高階材料成本墊高，加上AI帶動的供不應求效應。業者透露，漲幅依客戶而異，部分甚至超過1成。聯茂已表態將於9月至年底逐步反映成本，台光電與台燿也證實調價計畫，顯示整體供應鏈進入報價上行循環。

法人認為，在AI需求推動下，玻纖與銅箔雙重漲價潮已然形成，短期內台鏈相關業者營運可望持續受惠，不過後續仍須留意高階材料供給瓶頸何時緩解，以及終端需求能否維持熱度。