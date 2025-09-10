快訊

緯創期 震盪盤堅

經濟日報／ 記者崔馨方整理
緯創。 聯合報系資料照
緯創（3231） 8月合併營收達1,726.4億元，雖月減9.9%，但仍較去年同期大幅成長92.2%。展望後市，AI伺服器受限於第3季因進入平台轉換期，使出貨力道有所趨緩，第3季營收低於第2季。不過，預期9月開始出貨動能有望回升，隨新產品逐步放量，第4季有機會成為全年AI伺服器出貨高峰。

由技術面來看，緯創期貨在緯創第3季AI伺服器進入產品轉換期，營收季增因此衰退，以及第2季毛利率不佳的影響之下，導致指數受到壓抑，近三個月高檔波動震盪，9月再度測試6月前波低點獲得支撐，使得高檔箱型區間底部支撐轉強，昨（9）日再度測試季線，若站穩W底將有機會築底轉強。

基本面方面，隨新產品逐步放量，第4季AI伺服器出貨將明顯回升，帶動第4季營運重拾動能，攀今年度出貨高峰，並考量伺服器品牌與大型雲端服務業者對AI伺服器需求穩定成長，長線展望仍正向，因此長期將以震盪盤堅格局看待緯創期貨後市發展。（國票期貨提供）

