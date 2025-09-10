快訊

經濟日報／ 記者崔馨方整理
黃金示意圖。（路透）
聯準會在進入降息階段之際，國際間仍存在經濟面、地緣政治的不安因素之際，先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融商品，可利用台灣期交所推出的黃金期貨部位避險，或是短線操作。

美國8月勞動市場降溫，市場認為數據將進一步支持聯準會的降息以釋出資金，擴大投資，目的拉升就業市場。但同時也讓市場對避險情緒再起，進一步推升黃金需求。

交易員也將關注市場對3年期、10年期和30年期美國公債拍賣的消化情況，如果投資人對於貨幣市場、債券市場的情緒同步轉冷，那金價將有望再一步推升。

高盛集團上周表示，因美國總統川普欲罷免聯準會理事庫克，如果聯準會的獨立性受到損害，僅需一小部分美國公債持有量轉換為黃金，金價可能會上漲至每盎司近5,000美元。

另外，川普政府也宣布，將金條及部分金屬免除對特定國家的關稅，這項措施正式確立免除金條關稅的計畫，進一步支持金價走升。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

