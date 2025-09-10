快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

10分鐘內就爆炸！台電董座證實天然氣外洩釀災 興達廠區內火場「全黑」

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

留意金居期未沖銷部位

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

熱門股金居（8358）交投太熱，帶動金居期貨跟著旺。期交所昨（9）日提醒交易人注意金居期貨未沖銷部位總額規定，統計至昨天一般交易時段收盤後，期交所掛牌之金居股票期貨契約（PQF），全市場未沖銷部位表彰總股數占金居證券在外流通股數比率已達13.6%，期交所提醒從事金居期貨交易人隨時注意未沖銷部位總額規定。

依期交所股票期貨契約交易規則第17條規定，股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者，其同一標的證券的未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後，超過該標的證券在外流通股數15%時，期交所得自次一交易時段起限制該期貨的交易以了結部位為限。當這項比率低於12%時，期交所得於次一交易時段起解除限制。

金居 期交所 期貨交易

延伸閱讀

期貨、選擇權免費開課

金居股票期貨自9月4日一般交易時段起 解除僅能了結部位的限制

金居股票期貨自9月4日一般交易時段起 解除交易限制

金居期 1日起交易設限

相關新聞

羅昇雙路出擊 優化智造產線

羅昇（8374）轉投資資騰科技昨（9）日宣布，攜手友達旗下專注綠色技術與智慧科技服務的宇沛永續，透過晶圓外觀瞬檢量測機（...

華晶科8月每股賺0.09元

光學廠華晶科（3059）近期股價波動劇烈，昨（9）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益2,700萬元，年增42.11%...

文曄8月營收月增6% 攀次高

半導體通路商文曄（3036）昨（9）日公布8月營收1,000.86億元，月增6.5%，為歷史次高。外界預期，文曄本季營運...

陽明、萬海8月遇逆風

貨櫃輪今年8月遇到貨量不夠旺，再加上全球運價較去年同期走跌，陽明（2609）、萬海及台驊的等貨櫃輪相關業者8月營收同步出...

汽車零組件廠 營運回溫

美國關稅對汽車零組件產業的影響逐漸淡化，多家業者營收持續回溫，包括廣華-KY（1338）、和大、麗清等都看好下半年表現可...

瓦城、揚秦8月營收亮眼

餐飲股瓦城（2729）、揚秦、全家餐飲昨（9）日公告8月營收，其中，揚秦、全家餐飲8月營收衝上單月歷史新高；瓦城是同期新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。