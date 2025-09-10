打擊網路期貨詐騙 奏效

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

臺灣期貨交易所統計，自4月1日舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」至8月底止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件275件；8月期貨商通報網路期貨詐騙案件46件，較7月56件減少18%，期交所推測可能為這項活動舉辦五個月以來，期貨商積極蒐報檢舉期貨詐騙案件奏效。

在蒐報網路期貨詐騙案件方面，迄8月底，通報件數前五家依序為元大期貨、台新期貨、華南期貨、凱基期貨及兆豐期貨。期交所及期貨公會將於10月組成評鑑委員會，評鑑期貨商配合政府政策打詐成果，並擇期頒獎表揚獲獎期貨商。

根據分析，詐騙集團8月間以「歡慶父親節」舉辦感謝爸爸優惠活動，利用交易期貨商品免手續費、新開戶送保證金、老客人介紹送獎金等話術居多，引誘民眾加入Line群組，詐騙手法可說靈活多元。

就詐騙類型來看，8月仍以非法地下期貨及其他（招攬期貨開戶交易）占67%最多，非法期貨顧問及代操期貨占24%次之，冒名期貨業占9%。

另以詐騙案件來源分析，85%網路期貨詐騙案件為期貨商於臉書蒐得，少部分於IG、Threads蒐得，顯示社群平台仍是詐騙集團最喜好的詐騙媒介，期交所提醒投資人應保持警戒心。

期交所 詐騙集團 臺灣期貨交易所

相關新聞

羅昇雙路出擊 優化智造產線

羅昇（8374）轉投資資騰科技昨（9）日宣布，攜手友達旗下專注綠色技術與智慧科技服務的宇沛永續，透過晶圓外觀瞬檢量測機（...

華晶科8月每股賺0.09元

光學廠華晶科（3059）近期股價波動劇烈，昨（9）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益2,700萬元，年增42.11%...

文曄8月營收月增6% 攀次高

半導體通路商文曄（3036）昨（9）日公布8月營收1,000.86億元，月增6.5%，為歷史次高。外界預期，文曄本季營運...

陽明、萬海8月遇逆風

貨櫃輪今年8月遇到貨量不夠旺，再加上全球運價較去年同期走跌，陽明（2609）、萬海及台驊的等貨櫃輪相關業者8月營收同步出...

汽車零組件廠 營運回溫

美國關稅對汽車零組件產業的影響逐漸淡化，多家業者營收持續回溫，包括廣華-KY（1338）、和大、麗清等都看好下半年表現可...

瓦城、揚秦8月營收亮眼

餐飲股瓦城（2729）、揚秦、全家餐飲昨（9）日公告8月營收，其中，揚秦、全家餐飲8月營收衝上單月歷史新高；瓦城是同期新...

