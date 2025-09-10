和大（1536）上半年受客戶調節庫存影響，表現不如預期。法人預估，下半年起因美國對各國的對等關稅確定，客戶調節庫存力道減輕，加上打入新的電動車品牌供應鏈、持續深耕機器人領域，營運可期。

法人分析，和大除了電動車客戶特斯拉，也陸續攻進Rivian、Lucid等新創品牌供應鏈，新客戶部分下半年開始小量出貨，形成2026年業績成長動能之一。另外和大透過與盟立共同成立的盟英科技，將出貨特斯拉人形機器人、Optimus的諧波減速器與行星減速器，並取得新客戶的試樣訂單，未來人形機器人成長性值得期待。

