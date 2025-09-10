快訊

和大 選價內外5%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

和大（1536）上半年受客戶調節庫存影響，表現不如預期。法人預估，下半年起因美國對各國的對等關稅確定，客戶調節庫存力道減輕，加上打入新的電動車品牌供應鏈、持續深耕機器人領域，營運可期。

法人分析，和大除了電動車客戶特斯拉，也陸續攻進Rivian、Lucid等新創品牌供應鏈，新客戶部分下半年開始小量出貨，形成2026年業績成長動能之一。另外和大透過與盟立共同成立的盟英科技，將出貨特斯拉人形機器人、Optimus的諧波減速器與行星減速器，並取得新客戶的試樣訂單，未來人形機器人成長性值得期待。

權證發行商表示，看好和大的投資人可挑選價內外5%以內，60天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

