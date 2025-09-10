創意（3443）8月合併營收為27.68億元，月增23.9%，年增42.3%，累計前八月合併營收為181.29億元，年增5%。預期第4季雲端服務廠（CSP）客戶部分量能將會逐步出現，明年進一步放大。

法人分析，創意目前與CSP業者合作的專案皆按照計畫進行，預估大規模量產將落在2026年，隨著AI相關專案進入3奈米以下先進製程領域，由於需要使用到CoWoS技術，從設計到量產的周期較過往更長，相關營收下半年持續認列。此外，創意全年加密貨幣營收占比將逾25%，加密貨幣專案需求大多取決於加密貨幣市場報價、自晶圓代工合作夥伴取得的產能與客戶資金充裕程度。

權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證入手。（元大證券提供）

