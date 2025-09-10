快訊

緯創 兩檔動能強

經濟日報／ 記者周克威整理

緯創（3231）第2季營運強勁成長，主要受惠於AI server的強勁需求，獲利表現則因導入AI伺服器新產品並逐步進入量產，產品組合優化帶動毛利率表現，稅後純益65億元，季增22%、年增47%，每股純益（EPS）為2.07元，創下單季新高。

展望後市，由於AI server出貨量在9月預期將出現加速成長並延續到第4季，後續營運動能值得期待，獲利表現的部分，下半年由於匯率衝擊的影響減緩，加上學習曲線爬升使AI系統組裝的良率優於第2季，並將帶動毛利率提升，市場預估全年營收2.02兆元，年增92.5%，毛利率5.4%，EPS為7.7元。

AI 毛利率

