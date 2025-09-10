快訊

富世達 押價內外20%

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股再創歷史新高，市場焦點轉向基本面，其中，8月營收創下歷史新高的富世達（6805）等個股，成為投資買盤的焦點；權證券商建議，可利用資金門檻較低的認購權證，參與相關個股走勢。

富世達提供各類金屬沖壓設計與製造，主要產品為折疊手機、筆記型電腦、平板電腦的轉軸零件，近年跨入伺服器領域，今年上半年營收比重為折疊手機鉸鍊約占71%，NB約8.9%，Server相關約19.2%。

展望第3季營運，市場預估營收將季增30%以上，成長主要由Server相關所帶動，由於Server相關毛利率高於平均，預估帶動毛利率提升，法人估單季營收35.3億元，季增34.7%、年增77.5%，毛利率26.6%，每股純益（EPS）達9.7元。

富世達2024年開始切入Server領域，約貢獻全年營收比重6.4%，2025年隨著GB200、GB300出貨放大與新增Switch tray的水冷快接頭出貨，帶動上半年Server相關比重已達19.2%，展望下半年，在Switch tray的水冷快接頭大量出貨與Computer tray的水冷快接頭有望出貨下，預估將帶動Server相關比重挑戰40%以上。

展望第4季，在三折手機與左右折手機出貨帶動下，市場預估單季營收35.8億元，季增1.4%、年增29.2%，毛利率26%，EPS為9.5元。全年營收119.8億元、年增46%，毛利率25%，EPS上看29.3元。

看好富世達後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期180天以上的權證入手。

相關新聞

羅昇雙路出擊 優化智造產線

羅昇（8374）轉投資資騰科技昨（9）日宣布，攜手友達旗下專注綠色技術與智慧科技服務的宇沛永續，透過晶圓外觀瞬檢量測機（...

華晶科8月每股賺0.09元

光學廠華晶科（3059）近期股價波動劇烈，昨（9）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益2,700萬元，年增42.11%...

文曄8月營收月增6% 攀次高

半導體通路商文曄（3036）昨（9）日公布8月營收1,000.86億元，月增6.5%，為歷史次高。外界預期，文曄本季營運...

陽明、萬海8月遇逆風

貨櫃輪今年8月遇到貨量不夠旺，再加上全球運價較去年同期走跌，陽明（2609）、萬海及台驊的等貨櫃輪相關業者8月營收同步出...

汽車零組件廠 營運回溫

美國關稅對汽車零組件產業的影響逐漸淡化，多家業者營收持續回溫，包括廣華-KY（1338）、和大、麗清等都看好下半年表現可...

瓦城、揚秦8月營收亮眼

餐飲股瓦城（2729）、揚秦、全家餐飲昨（9）日公告8月營收，其中，揚秦、全家餐飲8月營收衝上單月歷史新高；瓦城是同期新...

