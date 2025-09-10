川湖、智邦 認購聚光

今日主題 台股再創歷史新高點，8月營收創高股受市場矚目。其中，以AI為主的科技族群，進入第3季後營收仍然表現亮眼，後續在需求持續增加下，業績可望續強，也為股價帶來支撐與想像空間。此時擔心追高的投資人，不妨以相關權證以小搏大。

台股昨（9）日再創歷史新高價位，整體格局維持多頭，盤面上資金依舊關注AI族群，為股價帶來支撐與想像空間。尤其是川湖（2059）、智邦（2345）等8月營收表現亮眼個股受資金追捧，投資人可酌量以相關權證試水溫。

在ChatGPT等AI應用陸續推出於市場，各大業者紛紛開始研發自有超級大模型，四大CSP業者積極採購AI伺服器，為能夠在資料中心放置更多的伺服器，CSP業者增加許多供電系統、升級基礎設備，並且持續加蓋新資料中心以放置更多AI伺服器，強化自家大模型，未來即可推出相關的AI服務或軟體。

川湖8月營收14.5億，月增3.4%、年增67.4%，預估第3季營收預估持平至微幅增長，第4季隨GB300滑軌逐步放量、ASIC滑軌出貨加持，營收續增，可達全年高點，對川湖下半年營運展望樂觀。

川湖為晶片與ASIC、CPS業者在新世代伺服器的滑軌開發合作業者，囊括絕大部分AI伺服器滑軌供應，NVIDIA下世代Rubin系列，客戶新增Power Shelf、Capacitor Shelf、BBU的選用，可進一步推高GPU整櫃滑軌產值貢獻，另ASIC伺服器出貨自下半年加速滲透，助川湖強勁成長延續至明年。

智邦8月營收256.4億元，月增11.5%、年增172.3%，主要受惠於AI浪潮，CSP客戶AI加速卡產品持續放量，預計年底會升級至過渡版本，並在明年第1季呈現新舊產品交替，法人預估，新產品的單價將會較舊產品多20%，有望帶動智邦營收持續向上。

法人指出，智邦第3季則仍處資料中心備貨旺季，美系資料中心客戶為加速自家ASIC伺服器布建需求，使AI相關產品需求自第2季起持續快速成長，通用型伺服器與AI伺服器所搭配之高階400G與800G網路交換器需求亦伴隨增加，故上修整體營收預估至679.25億元，季增12.1%，營收規模持續擴張。

看好營收創高股後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的權證靈活操作。