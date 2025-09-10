群益 ESG 投等債 明上市

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，群益投信募集發行的「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」，簡稱群益ESG投等債0-5（0985B），將於明（11）日掛牌上市，該檔ETF為月月配機制，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，群益ESG投等債0-5標的指數為「ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數（ICE ESG 0-5 Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Index）」，由 ICE Data Indices, LLC編製及維護。該指數主要投資於成熟市場國家的美元投資等級公司債，篩選信用評等介於BBB+至BBB-、剩餘年限小於5年，及ESG分數、流通在外金額、票面利率等條件，並採市值加權，指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券，截至今年8月底，指數成分債券逾600檔。

證交所表示，包含群益ESG投等債0-5，集中市場掛牌上市ETF將達192檔，含被動式ETF 185檔、主動式ETF 七檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

