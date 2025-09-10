ETF 定期定額 0050稱冠

隨台股頻創新高，定期定額投資再度掀起熱潮。據臺灣證券交易所統計，8月ETF及個股定期定額扣款戶數以元大台灣50（0050）表現最亮眼，主要受惠台股漲勢及7月分割降低門檻，8月再增5萬戶，戶數達48.4萬戶，僅兩個月便成長51％，9月有望突破50萬戶大關。

法人指出，台股多頭格局不墜，加上投資人偏好追隨市值型標的，帶動元大台灣50持續吸金。雖然高股息ETF長期深受青睞，但近期部分投資人選擇將資金轉向元大台灣50，以共享台股創高的成長果實。國泰永續高股息雖仍穩居第二，但8月戶數小幅減少至29.3萬戶。

個股方面，台積電仍是定期定額族群的最愛，8月扣款戶數達10.95萬戶，單月增加5,120戶，月增率4.9％。金融股亦為存股族群核心，其中玉山金以2.87萬戶超車兆豐金，躍居第二。人工智慧（AI）與伺服器題材加持下，鴻海更反超中信金，以1.88萬戶名列第四，展現資金輪動效應。

進一步觀察ETF定期定額前十名，除了元大台灣50與國泰永續高股息外，元大高股息、富邦台50分別以27.2萬戶、24.3萬戶穩居第三與第四；群益台灣精選高息則小幅下滑至13.4萬戶。值得注意的是，主打科技題材的國泰台灣科技龍頭戶數逆勢成長至2.93萬戶，統一FANG+更以7.18％的月增率表現突出，顯示市場資金也持續留意全球科技動能。

在個股部分，前十名幾乎持續由金融股與權值股包辦，顯示投資人仍偏好具備穩健股息與成長性的標的。法人分析，反映了小資族「存股＋定期定額」的雙重策略，兼顧長期殖利率與資本利得。