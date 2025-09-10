天品8月營收年增282% 16年最佳

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

天品（6199）昨（9）日公告，8月營收3,053萬元，年增282.6%；累計今年前八月營收1.02億元，年增67.8%，單月、累月營收均創近16年同期新高紀錄。

天品表示，8月營收創高主要來自於集團所跨足的 AI 伺服器水冷系統的「AI清洗科技公司奈科潔淨」的貢獻所致。

天品指出，公司與擁有豐富半導體清洗經驗的欣偉科技攜手成立「奈科潔淨科技」，由天品持股80%，其奈科憑藉著具備 Class 100 無塵室、獨家清洗配方「R01」、高度精密檢測設備，專注於AI滿載伺服器水冷系統的高效清洗服務。

展望下半年，天品表示，持續積極布局AI伺服器、晶片及高速傳輸模組的清洗供應鏈，強化與全球一線大廠的合作深度。

